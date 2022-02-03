Росія у відповідь на заборону мовлення кремлівського каналу Russia Today припинить роботу Deutsche Welle на території РФ
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikipedia / Christian Wolf
Росія у відповідь на заборону мовлення кремлівського каналу Russia Today в Німеччині припинить мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території РФ.
Про це повідомили у російському МЗС.
До того ж Росія збирається закрити кореспондентський пункт німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle в РФ та анулювати акредитації всіх співробітників російського бюро німецької компанії.
Окрім цього, РФ розгляне питання щодо визнання Deutsche Welle іноземним засобом масової інформації, що виконує функції іноземного агента.
Водночас Росія заборонить в’їзд на свою територію представників державних та громадських структур Німеччини, причетних до обмеження мовлення RT DE.
У МЗС РФ зазначили, що це лише перший етап заходів.
- Російський пропагандистський телеканал RT DE розпочав роботу 16 грудня 2021 року і за кілька годин був забанений у YouTube за порушення. У Німеччині трансляція RT заборонена, але телеканал оминув заборону через Сербію, отримавши ліцензію там. ФРН у відповідь розпочала перевірку.
- 22 грудня німецький регулятор домігся зняття RT DE з мовлення в Німеччині.
- На початку лютого Німеччина заборонила мовлення кремлівського каналу. У Росії заявили, що рішення було «політичним» і «недружнім», і анонсували «симетричні заходи».