США хочуть посилити охорону кордону з Мексикою робопсами Ghost Robotics. Їх уже використовує армія

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Управління науки і технологій Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) тестує чотириногих роботів від компанії Ghost Robots для охорони кордону з Мексикою.

Про це повідомляє пресслужба DHS.

Роботи Ghost Robots Q-UGV, найімовірніше, стануть помічниками агентів митної та прикордонної служб, оскільки успішно проходять усі етапи тестів. Їх планують залучити до патрулювання в небезпечній для людей місцевості — у гірських і пустельних районах з екстремальними температурами, наприклад, в Ель-Пасо. Вони допомогатимуть виявляти контрабандистів, нелегалів, злочинців і наркокурʼєрів.

Q-UGV оснащені 360-градусною камерою, тепловізорами, приладами нічного бачення, камерою масштабування і різними датчиками. За стійкість і рухливість роботів відповідає програмне забезпечення, що прораховує будь-який рух кожної з чотирьох кінцівок 2 тисячі разів на секунду.

Конкретні терміни розгортання роботів на кордоні поки невідомі, зараз вони закінчують тести з відпрацюванням реальних сценаріїв патрулювання.

Цікаво, що раніше Ghost Robots разом із компанією SWORD International представила озброєного робопса. Q-UGV отримав на спину скорострільну штурмову гвинтівку калібром 6,5 мм, якою управляє оператор. Розробники заявили, що вона може прицільно стріляти на 1,2 кілометра.