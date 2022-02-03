Зимова Олімпіада в Пекіні: у двох українських спортсменів виявили коронавірус
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Уже у двох українських спортсменів, які поїхали на зимові Олімпійські ігри в Китай, виявили коронавірус.
Про це 3 лютого повідомив Національний олімпійський комітет.
Спочатку ковід виявили у біатлоністки Олени Білосюк, вона не зможе взяти участь у кількох перших стартах на Олімпіаді-2022. А 3 лютого стало відомо, що ковід виявили у фігуриста Івана Шмуратко, що має змагатися в одиночному чоловічому фігурному катанні.
«Суспільне» пише, що Шмуратко ще може встигнути отримати два негативні тести до початку особистих змагань і взяти в них участь. Коротка програма чоловіків відбудеться вже у вівторок, 8 лютого.
Україну на цих Іграх представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах. У складі української збірної є четверо олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 по 13 березня. Через коронавірус змагання пройдуть без іноземних уболівальників, а для спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження.