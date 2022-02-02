Британські винищувачі підіймалися для перехоплення російських бомбардувальників
- Автор:
- Олег Панфілович
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Британські винищувачі підіймалися на перехоплення російських бомбардувальників, які наблизилися до повітряного простору Великої Британії.
Про це повідомляє Reuters.
Таку інформацію озвучив речник Королівських Військово-повітряних сил. За кілька годин до того Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що «винищувачі швидкого реагування Typhoon були підняті в повітря проти невідомих літаків, які наближаються до зони інтересів Великої Британії». Телекомпанія Sky News повідомляла, що літаки виявили на північ від Шотландії.
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- Велика Британія жорстко критикує Росію через скупчення понад 130 тисяч російських військових біля кордону з Україною. Під час візиту до Києва премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в разі вторгнення санкції проти Росії миттєво набудуть чинності. До 10 лютого Британія підготує новий пакет санкцій проти Росії.