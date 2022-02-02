«Занурити всю територію США на пів метра у воду». Гренландія за 20 років втратила 4,7 трильйона тонн льоду

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Танення крижаного покриву Гренландії за останні 20 років підняло рівень Світового океану на 1,2 сантиметра.

Про це пише Local.

Спільний проєкт за участю кількох данських арктичних дослідницьких інститутів Polar Portal повідомив, що з початку вимірювань у 2002 році крижана шапка Гренландії втратила близько 4,7 трильйона тонн льоду. Цього достатньо, щоб «помістити всю територію США на пів метра у воду».

Висновки Polar Portal ґрунтуються на супутникових знімках американсько-німецької програми GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), які показали, що найінтенсивніше лід таке біля берегів арктичної території. При цьому особливо постраждало західне узбережжя Гренландії.

Учені зазначають, що танення льодовиків Гренландії є основним чинником зростання рівня Світового океану. Крижаний покрив Гренландії містить достатньо води, щоб підняти рівень океану на понад 7 метрів, а крижаний покрив Антарктиди містить достатньо води, щоб підняти його майже на 50 метрів.