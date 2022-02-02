«Погрузить всю территорию США на полметра в воду». Гренландия за 20 лет потеряла 4,7 триллиона тонн льда

Таяние ледяного покрова Гренландии за последние 20 лет подняло уровень Мирового океана на 1,2 сантиметра.

Об этом пишет Local.

Совместный проект с участием нескольких датских арктических исследовательских институтов Polar Portal сообщил, что с начала измерений в 2002 году ледяная шапка Гренландии потеряла около 4,7 триллиона тонн льда. Этого достаточно, чтобы «погрузить всю территорию США на полметра в воду».

Выводы Polar Portal основаны на спутниковых снимках американо-немецкой программы GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), которые показали, что интенсивнее всего лед тает у берегов арктической территории, особенно пострадало западное побережье Гренландии.

Ученые отмечают, что таяние льдов Гренландии — основной фактор подъема уровня Мирового океана. Ледяной покров Гренландии содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень океана более чем на 7 метров, а ледяной покров Антарктиды содержит достаточно воды, чтобы поднять его почти на 50 метров.