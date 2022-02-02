Компанія «Метінвест» Ріната Ахметова спростувала звинувачення у несплаті ренти. Напередодні там відбулись обшуки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН
Компанія «Метінвест», понад 70% акцій якої контролює олігарх Рінат Ахметов, спростувала заяву правоохоронців про заниження рентної плати за користування надрами.
Відповідну заяву компанія оприлюднила 2 лютого.
«Повідомлення про начебто імовірні факти заниження податкових зобовʼязань підприємствами групи «Метінвест» не відповідають дійсності. Податкові органи не підтверджують наявності будь-якого податкового боргу групи і, ба більше, офіційно надали інформацію про його відсутність», — заявили у компанії.
«Метінвест» заявляє, що їй не надали інформацію, на підставі якої правоохоронці заявили про податковий борг у 18 мільярдів гривень. Компанія наголосила, що обшуки були на підставі «дефектної» ухвали суду, в якій не зазначений термін її дії. Крім цього, обшуки нібито були частково у приміщеннях та за адресами, які не були вказані у судових рішеннях, а правоохоронці заважали адвокатам.
- 1 лютого 2022 року Бюро економічної безпеки прийшло з обшуками на підприємства «Метінвесту» у Кривому Розі, що у Дніпропетровській області. У БЕБ пояснили, що обшуки пов’язані із розслідуванням справи про те, що посадовці чотирьох підприємств групи знижували рентну плату за користування надрами, унаслідок чого державний бюджет у 2018—2020 роках недоотримав 18 мільярдів гривень.