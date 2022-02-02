П’ять країн запустили фонд допомоги Україні на  £35 мільйонів

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П’ять країн запустили фонд допомоги Україні під назвою «Партнерство за сильну Україну». Його наповнюватимуть на 35 мільйонів фунтів до 2024 року.

Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

До роботи фонду долучилися Велика Британія, Швейцарія, Швеція, США та Канада. Кошти спрямують на розвиток громад, які постраждали від російської агресії.

«Публічна підтримка і довіра партнерів один до одного є ключовою. Ми розуміємо, наскільки важливо та головне — своєчасно, саме тут і зараз, розпочинати такий проєкт. Це важливо для наших людей на сході та півдні нашої держави. Це важливо для всіх українців — знати й вірити, що ми не одні і стоїмо плечем до плеча», — наголосила міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

Перша фаза реалізації програми триватиме до березня 2024 року, а її бюджет становитиме 35 мільйонів фунтів (1,3 млрд гривень). У відомстві вже зазначили, що попередньо затвердили низку проєктів, які фінансуватимуться з фонду. Зокрема на сході та півдні України кошти підуть на вдосконалення регіональної комунікації з метою протидії російській дезінформації, а також на сприяння інклюзивному діалогу.