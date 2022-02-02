Очільницю «Голосу» Рудик викликали на допит до ДБР
- Автор:
- Олег Панфілович
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Державне бюро розслідувань викликало голову партії «Голос» Кіру Рудик на допит.
Про це повідомляє пресслужба партії.
«Вперше в житті я йду на допит в ДБР як свідок. Справа стосується діяльності партії «Голос», яку відкрили, як кажуть самі слідчі, за інформацією в соцмережах про те, що є, можливо, питання до господарської діяльності партії. ДБР так і не дослідило, що відбулось зі спецоперацією по «вагнерівцях», так і не знайшло відео ДТП зі «слугою» Трухіним, не зʼясувало, хто дав наказ відкривати провадження проти журналістів, які задавали незручні запитання президенту. Зате Бюро активно взялось за опозицію», — наголосила лідерка «Голосу».
На своїй сторінці у Facebook Рудик пояснила, що справа стосується діяльності партії «Голос» у 2020 році. «Які підстави для відкриття справи? Думаєте, результати перевірки? Аудиту? Інформація від компетентної людини? Звісно, ні. ДБР відкрило справу, базуючись на «даних з відкритих джерел». Тобто «в Інтернеті написали - чого б справу не відкрити?» — це і є логіка ДБР», — зазначила лідерка партії «Голос».
- У березні 2021 року Нацагентство з питань запобігання корупції позбавило «Голос» державного фінансування, звинувативши партію у нецільовому використанні коштів. Вже у листопаді агентство повернуло державне фінансування політичної партії.
- Тоді ж депутатське обʼєднання у Верховній Раді «Справедливість», яке складається з колишніх членів партії «Голос», звинуватило керівництво «Голосу» у розтраті 1,3 млн гривень з державного бюджету. Національне агентство із запобігання корупції раніше встановило, що «Голос» замовив у низки ФОПів послуги на понад 1,3 млн гривень, але у фінзвітності немає доказів надання замовлених послуг.