Уряд схвалив звільнення голови Київської ОДА Володіна. Його має замінити заступник Кличка
- Автор:
- Олег Панфілович
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Кабінет міністрів схвалив звільнення голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна та затвердив його наступника.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який бере участь у засіданні уряду.
На цій посаді Володіна замінить перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба. Його кандидатуру подадуть президенту Володимиру Зеленському для призначення.
Кулеба народився у Києві, він випускник Київського національного економічного університету. З 2019 до 2020 року очолював Департамент міського благоустрою КМДА, у 2021-му був призначений на посаду заступника голови Київміськадміністрації.
- 18 червня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Василя Володіна очільником Київської обласної державної адміністрації.
- У березні 2020-го Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської облдержадміністрації. На цю посаду Чернишова призначили в жовтні 2019 року.