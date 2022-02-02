Кабмін погодив виділити по 1 000 гривень для вакцинованих підлітків. Гроші отримають українці від 14 років

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Підлітки від 14 років отримають по тисячі гривень за вакцинацію. Відповідна постанова набуде чинності з 7 лютого.

Про це на засіданні уряду оголосив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Ці гроші можна буде витратити на послуги у сфері освіти, культури та спорту, купівлю товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року, і реалізовуватиметься в кілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).