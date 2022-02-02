У Британії провели перший експеримент із навмисного зараження молодих людей коронавірусом. Він виявився безпечним

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Plastifikator x «Бабель»

У Великій Британії провели перший експеримент із навмисного зараження молодих людей коронавірусом. Він виявився успішним та безпечним.

Про це пише Reuters.

Перше у світі подібне дослідження на людях було проведено для вивчення хвороби. Воно виявилося безпечним для здоров’я молодих людей. Дані підтверджують, що така модель є безпечною і може використовуватися для подальшого тестування методів лікування та вакцин проти коронавірусу.

Під час дослідження коронавірусом навмисно заразили 36 чоловіків та жінок у віці 18—29 років. Їх помістили в спеціальну карантинну зону та стежили за їхнім здоров’ям. Також медики стежитимуть за ними ще протягом 12 місяців після виписки. Усі вони успішно одужали без наслідків.

За даними компанії hVIVO, яка проводила експеримент, таке дослідження дозволить іншим фармацевтичним компаніям проводити тестування своїх препаратів проти коронавірусу на людях у 2022 році за умови дотримання всіх правил етики та дозволу регуляторів.