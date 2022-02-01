У Львові «замінували» п’ять вулиць у різних районах

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У Львові невідомий повідомив про «замінування» декількох вулиць.

Про це розповіли у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні ввечері на гарячу лінію міста надійшло повідомлення про начебто замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери», — заявили у міськраді.

Як зазначається, вибух нібито має статися о 2:00 ночі середи, 2 лютого.

Зауважимо, всі «заміновані» вулиці розташовані в різних районах Львова. Наразі правоохоронці обстежують вулиці, шукаючи вибухонебезпечні речовини чи предмети.