У Львові «замінували» п’ять вулиць у різних районах
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Львові невідомий повідомив про «замінування» декількох вулиць.
Про це розповіли у пресслужбі Львівської міської ради.
«Сьогодні ввечері на гарячу лінію міста надійшло повідомлення про начебто замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери», — заявили у міськраді.
Як зазначається, вибух нібито має статися о 2:00 ночі середи, 2 лютого.
Зауважимо, всі «заміновані» вулиці розташовані в різних районах Львова. Наразі правоохоронці обстежують вулиці, шукаючи вибухонебезпечні речовини чи предмети.
- В Україні з початку року спостерігається хвиля неправдивих повідомлень про мінування. З початку року фахівцям довелося перевірити понад 3 тисячі обʼєктів, на жодному з них вибухівку не знайшли. ДСНС повідомляє, що більшість повідомлень надходили з Росії або з окупованих територій. СБУ повʼязує хвилю «мінувань» із Росією.