Одеський завод шампанських вин продали на аукціоні за 195 мільйонів гривень
- Автор:
- Олег Панфілович
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Одеський завод шампанських вин приватизували за майже 195 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.
На торгах конкурували 7 учасників, які збільшили ціну більш ніж удвічі — від стартових 87,3 млн грн до підсумкових 195 млн грн. Завод має 35 об’єктів нерухомого майна та понад 800 одиниць виробничого обладнання.
Згідно з даними Prozorro, завод придбала одеська компанія «Еліт-буд». Як пише «Економічна правда», вона належить Аскольду Ковалю, що також є співвласником компанії «Вінфорт», до якої входить винна мережа Wine Story. Статутний капітал компанії становить усього 44 тисячі гривень.
За умовами аукціону новий власник заводу зобов’язаний укласти договір на охорону памʼятки, а також утримувати приміщення в належному стані.
Завод збудували у 1899 році. Його зводили з погребами для витримки 2 млн пляшок вина, виробничим корпусом, допоміжними приміщеннями. За більш як сто років існування виробництво вина на Одеському заводі кільки разів припиняли, востаннє це сталося у 2018 році. З того часу приміщення перебували в оренді.
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