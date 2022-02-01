В Італії запровадили штраф для невакцинованих від коронавірусу громадян віком від 50 років
- Автор:
- Олег Панфілович
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VCU Capital News Service / Flickr
В Італії запровадили штрафи для людей старших за 50 років, які досі не вакцинувалися від коронавірусу.
Про це повідомляє газета Corriere della Sera.
З 1 лютого в Італії стала обов’язковою COVID-вакцинація для осіб старше 50 років. Громадяни, які не зробили принаймні перше щеплення, окрім тих, хто звільнений від вакцинації за станом здоров’я, будуть одноразово оштрафовані на €100.
Також з 15 лютого громадяни старше 50 років повинні будуть надавати «зелену перепустку» (COVID-сертифікат), щоб мати змогу повернутися до робочого місця.
- З 15 грудня 2021 року в Італії набуло чинності рішення про обов’язкову вакцинацію для деяких професій. Вакцинованими мають бути правоохоронці, викладачі, військові та рятувальники.
- Також в Італії вирішили продовжити режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу до 31 березня. Це дозволить продовжити запроваджувати різні карантинні заходи.