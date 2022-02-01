Суд арештував полковника поліції Юрія Голубана. Його підозрюють в організації масових заворушень

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Стас Юрченко, Ґрати

Печерський райсуд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави полковника Юрія Голубана Його підозрюють у підготовці масових заворушень у столиці та низці інших міст.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Голубан заперечує, що він причетний до масових заворушень. У коментарі журналістам він уточнив, що мітинг планувала організація «Традиція та порядок», щоб нагадати президенту про його обіцянки.

Наразі слідство усе ще встановлює замовників, зокрема вивчає звʼязки підозрюваного з бойовиками самопроголошених «республік» «ЛДНР» та спецслужбами РФ.