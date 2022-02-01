Суд арештував полковника поліції Юрія Голубана. Його підозрюють в організації масових заворушень
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Стас Юрченко, Ґрати
Печерський райсуд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави полковника Юрія Голубана Його підозрюють у підготовці масових заворушень у столиці та низці інших міст.
Про це повідомляє видання «Ґрати».
Голубан заперечує, що він причетний до масових заворушень. У коментарі журналістам він уточнив, що мітинг планувала організація «Традиція та порядок», щоб нагадати президенту про його обіцянки.
Наразі слідство усе ще встановлює замовників, зокрема вивчає звʼязки підозрюваного з бойовиками самопроголошених «республік» «ЛДНР» та спецслужбами РФ.
- 31 січня 2022 року Нацполіція повідомила, що затримала групу людей, які планували влаштувати заворушення у Києві. До цих акцій хотіли залучити близько 5 тисяч людей, серед яких 1,5 тисячі мали складати так звані тітушки.
- З 1994 року Голубан служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема в «Альфі». 2014 року пішов у батальйон «Київ-1», служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області.
- У 2017 році проти Голубана порушили кримінальну справу за статтею про держзраду. Ймовірно, у 2013 році він сприяв терористам «ДНР». ЗМІ тоді опублікували відео з Голубаном (у чорній масці із повʼязкою «Восток»), на якому він керує загоном бойовиків. Слідство провину Голубана так і не довело, а у 2017 році його нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.