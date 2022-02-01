«Не в наших інтересах». Держдеп США пояснив, чому не запроваджує проти Росії попереджувальні санкції

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U.S. Department of State / Flickr

Речник Державного департаменту США Нед Прайс у коментарі «Голосу Америки» пояснив, чому США та партнери не запроваджують проти Росії попереджувальних санкцій, а говорять тільки про обмеження в разі ескалації конфлікту.

За його словами, Білий дім хоче відвернути загрозу за допомогою дипломатії, аби потреби у введенні санкцій просто не було.

«Наша мета — стримування. Ключовий момент полягає у тому, що наші санкції, будь-який пакет санкцій, втратив би стримуючий ефект, якщо його запровадити до вторгнення, до подальшої агресії», — зазначив Прайс.

Він додав, що США також не можуть «відкрити усі карти» щодо можливих санкцій та чітко назвати перелік обмежень, бо це спрацює на користь Кремля.

«Повідомляти про наші кроки не в наших інтересах, бо це дозволило б Російській Федерації вдатися до кроків, які помʼякшують вплив санкцій. Частиною стимуючого ефекту цих санкцій є той факт, що вони будуть безпрецедентними за своїм обсягом та масштабом того, які наслідки це може мати для Росії. Вони торкнуться галузей, які мають стратегічне значення для РФ» — резюмував речник Держдепу.