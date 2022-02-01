«Межує з державною зрадою». Європарламент засудив зустріч премʼєра Угорщини Віктора Орбана з главою Кремля Путіним
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
European People's Party / Flickr
Депутати Європарламенту розкритикували премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони вважають, що Орбан ставить під загрозу єдність Євросоюзу перед російською військовою ескалацією.
Про це пише Euronews.
Депутат Європарламенту від Угорщини Мартон Дьондьєші наголосив, що у дипломатії мають значення не лише контекст зустрічі на високому рівні, а й сам факт їх наявності.
«Віктор Орбан підриває спільні рішення у Брюсселі, продовжуючи накладати на них вето», — заявив депутат і додав, що такі переговори «межують з державною зрадою».
Представниця Франції заявила, що Орбан «не має права ставити під загрозу єдність ЄС».
«Немає сумніву, що Путін намагається нас розділити. І я щиро сподіваюся, що Віктор Орбан усвідомлює, що поставлено на карту, і дотримуватиметься ідеї єдності Євросоюзу», — сказала француженка Наталі Луазо.
Натомість сам Орбан стверджує, що переговори в Москві потрібні тільки для дешевих поставок газу.
- На тлі накопичення біля кордонів України близько 130 тисяч російських військових РФ розпочала з НАТО і США переговори про гарантії безпеки. Росія вимагає припинити розширення Альянсу на схід і не брати до свого складу Україну.
- США і НАТО у своїх відповідях РФ дали зрозуміти, що не відмовляться від принципу відкритих дверей. МЗС Росії при цьому назвало письмову відповідь США «приводом для початку серйозної розмови».