«Межує з державною зрадою». Європарламент засудив зустріч премʼєра Угорщини Віктора Орбана з главою Кремля Путіним

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European People's Party / Flickr

Депутати Європарламенту розкритикували премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони вважають, що Орбан ставить під загрозу єдність Євросоюзу перед російською військовою ескалацією.

Про це пише Euronews.

Депутат Європарламенту від Угорщини Мартон Дьондьєші наголосив, що у дипломатії мають значення не лише контекст зустрічі на високому рівні, а й сам факт їх наявності.

«Віктор Орбан підриває спільні рішення у Брюсселі, продовжуючи накладати на них вето», — заявив депутат і додав, що такі переговори «межують з державною зрадою».

Представниця Франції заявила, що Орбан «не має права ставити під загрозу єдність ЄС».

«Немає сумніву, що Путін намагається нас розділити. І я щиро сподіваюся, що Віктор Орбан усвідомлює, що поставлено на карту, і дотримуватиметься ідеї єдності Євросоюзу», — сказала француженка Наталі Луазо.

Натомість сам Орбан стверджує, що переговори в Москві потрібні тільки для дешевих поставок газу.