Розвідка Міноборони: Росія на Донбасі провела ротацію підрозділів «Л/ДНР» — їх посилили
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- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Командування Збройних сил Росії продовжує утримувати у бойовій готовності зʼєднання і частини підконтрольних бойовиків «Л/ДНР».
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, росіяни провели планову ротацію передових підрозділів «ДНР» і «ЛНР», посиливши їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів. Розвідка очікує, що ці пари і розрахунки активно застосовуватимуться проти українських військових.
Крім цього, розвідка повідомляє про погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ через постійну напругу.
«Протягом минулої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два та важко поранено одного військовослужбовця окупантів», — заявили в ГУР без уточнення деталей.
- На тлі загрози вторгнення російських військ в Україну на окупованому Донбасі посилюються сили бойовиків. У січні ГУР повідомляло, що Росія завозить на окупований Донбас танки, артилерійські установки і пальне. Пересування бойової техніки спостерігали й представники ОБСЄ.
- Також на Донбасі постійно перебувають до 800 російських офіцерів і генералів.