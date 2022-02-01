США евакуюють родини дипломатів з Білорусі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Exchanges Photos / Flickr
Державний департамент США наказав родинам дипломатів, які працюють у Білорусі, покинути країну. Таке рішення ухвалили на тлі загроз з боку Росії навколо українських кордонів.
Про це повідомляється на сайті Держдепу.
Там також нагадали, що аналогічне рішення було ухвалено і щодо американських дипломатів в Україні.
«У зв’язку із нарощуванням незвичної і тривожної військової активності РФ біля кордонів з Україною громадяни США, які перебувають у Білорусі або розглядають поїздку, мають розуміти, що ситуація непередбачувана», — йдеться у повідомленні.
Також американцям не радять подорожувати до Білорусі через проблеми з дотриманням законодавства в країні та ризиком бути затриманим. До того ж, у Держдепі пояснюють, що можливість надавати громадянам США допомогу у Білорусі і так значно обмежена через різні заборони з боку білоруської влади.
У самому ж МЗС Білорусі запевнили, що американським дипломатам нічого не загрожує і США ухвалюють «політизовані рішення для нагнітання ситуації».
- На території України розташовано 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. Наразі 5 держав повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія, Канада та Німеччина.
- Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій не планують евакуювати або скорочувати кількість персоналу.
- МЗС України назвало евакуацію передчасною. Президент Володимир Зеленський закликав керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, не залишати країну на тлі військової загрози.