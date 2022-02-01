США евакуюють родини дипломатів з Білорусі

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Державний департамент США наказав родинам дипломатів, які працюють у Білорусі, покинути країну. Таке рішення ухвалили на тлі загроз з боку Росії навколо українських кордонів.

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Там також нагадали, що аналогічне рішення було ухвалено і щодо американських дипломатів в Україні.

«У зв’язку із нарощуванням незвичної і тривожної військової активності РФ біля кордонів з Україною громадяни США, які перебувають у Білорусі або розглядають поїздку, мають розуміти, що ситуація непередбачувана», — йдеться у повідомленні.

Також американцям не радять подорожувати до Білорусі через проблеми з дотриманням законодавства в країні та ризиком бути затриманим. До того ж, у Держдепі пояснюють, що можливість надавати громадянам США допомогу у Білорусі і так значно обмежена через різні заборони з боку білоруської влади.

У самому ж МЗС Білорусі запевнили, що американським дипломатам нічого не загрожує і США ухвалюють «політизовані рішення для нагнітання ситуації».