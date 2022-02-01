Телескоп NASA сфотографував галактику Триплет Лева
- Автор:
- Софія Телішевська
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Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), сфотографували галактику M66, яка знаходиться у сузір’ї Лева.
Світлину оприлюднила сама обсерваторія NASA, яка спостерігає за сузірʼям. M66 є найбільшою галактикою з невеликої групи галактик, яка отримала назву Триплет Лева.
Дві інші називаються M65 і NGC 3628 відповідно.
Галактика має асиметричні спіральні рукави та ядро. Дослідники кажуть, що це викликано гравітаційним притяганням інших галактик у Триплеті Лева. Сама ж група галактик розташована за близько 35 мільйонів світлових років від Землі.
- 18 листопада 2021 року обсерваторія «Чандра» зробила світлину планетарної туманності BD+30-3639.
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