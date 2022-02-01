В Україні понад 30 тисяч нових COVID-хворих. Вакцинували 65 тисяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу (31 січня) виявили 30 768 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових хворих у Києві (2 363), Одеській (2 471) та Львівській (3 411) областях. Серед загальної кількості хворих 4 056 дітей і 337 медиків. Госпіталізували за добу 2 069 людей, а померли — 192. Одужали 8 835 українців.
Вакцинували минулої доби 65 655 людей, з яких другу дозу отримали 25 525 осіб. Додаткову дозу отримали 480 осіб, а бустерну дозу — 16 372 особи. Всього за час кампанії з вакцинації щеплено 15 347 953 українців.
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