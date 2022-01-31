Вакцина Moderna проти коронавірусу отримала повну ліцензію у США

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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало постійний дозвіл на використання вакцини компанії Moderna проти коронавірусу для людей віком від 18 років.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Наша вакцина проти COVID-19 була введена сотням мільйонів людей у ​​всьому світі, захищаючи людей від зараження коронавірусом, госпіталізації та смерті. Сукупність реальних даних та повна BLA для Spikevax у США підтверджують важливість вакцинації проти цього вірусу. Це важлива віха в історії Moderna, оскільки це наш перший продукт, який одержав ліцензію в США», — заявив головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

Як зазначається, FDA ухвалило своє рішення на основі сукупності наукових даних, які надала компанія у пакеті документів, зокрема результати дослідження 3-ї фази, що показують високу ефективність та безпечність препарату приблизно через шість місяців після другої дози.

Вакцина компанії Moderna проти коронавірусу у США була дозволена для використання у надзвичайних ситуаціях (EUA) з 18 грудня 2020 року. Moderna вже має повну ліцензію на вакцину у Канаді, Японії, Європейському Союзі, Великій Британії, Ізраїлі та низці інших країн, де також схвалено застосування у підлітків.