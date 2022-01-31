На Полтавщині затримали двох депутатів за вимагання грошей. Один із них — голова місцевої фракції «Довіра»

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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr

На Полтавщині правоохоронці затримали двох депутатів — голову фракції «Довіра» в облраді і депутата Миргородської районної ради, який є братом першого.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора і його керівниця Ірина Венедіктова.

За даними слідства, депутати із погрозами насильством вимагали у жінки $39 тисяч, ймовірно, вигаданого боргу. Генпрокурора назвала це сумнівним борговим зобовʼязанням. Жінку депутати звинувачували в тому, що вона купила зерно, вкрадене з Великобагачанського комбікормового заводу, яким володіє один із депутатів.

Братів затримали під час одержання грошей. Їм закидають вимагання за попередньою змовою (ч. 2 ст. 189 КК), за що загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Виходячи із даних сайту Полтавської облради, головою фракції «Довіра» є Олег Діденко. У Миргородській райраді працює його брат Ігор, який також є представником партії «Довіра».