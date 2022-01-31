Фінляндія з 1 лютого послаблює правила в’їзду в країну

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Фінляндія з 1 лютого скасовує коронавірусні обмеження на прикордонний контроль для країн Шенгенської зони та Євросоюзу.

Про це заявила премʼєр-міністр країни Санна Марін, цитує Yle.

Зараз на кордоні потрібно надавати сертифікат про вакцинацію чи перенесену хворобу разом із негативним результатом тесту на коронавірус.

З 1 лютого мандрівники з країн Шенгену та ЄС повинні мати довідку про повну вакцинацію або про перенесену хворобу протягом останніх шести місяців, або негативний результат тесту, зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону.

Ця вимога діятиме для всіх, хто народився до 2006 року.

Водночас обмеження для мандрівників з інших країн триватимуть до 14 лютого.

Також у Фінляндії продовжать час роботи ресторанів (до 21:00), барів (до 18:00). Але розпивати алкоголь можна лише до 20:00 (зараз до 17:00), а потрапити до закладу можна буде поки що лише з сертифікатом про вакцинацію (це збираються скасувати 15 лютого).

Окрім цього, з 1 лютого почнуть працювати фітнес-зали, басейни, ігрові майданчики.