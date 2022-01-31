За програмою «єПідтримка» українці купили ліків на 88 млн грн
- Автор:
- Софія Телішевська
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rawpixel / Unsplash
Українці витратили понад 88 мільйонів гривень для придбання лікарських засобів за програмою «єПідтримка». Така можливість доступна з 24 січня 2022 року для всіх вакцинованих українців віком від 60 років.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Медикаменти можна придбати як стаціонарно в аптеці, так і замовити їх через інтернет.
Наразі програмою «єПідтримка» вже скористалися понад 7,35 мільйона людей. Загалом від початку запуску програми на картки українців переказали 7,35 мільярда гривень, з яких уже два мільярди витрачені.
На сьогодні структура витрат за програмою «єПідтримка» така:
- книжкові магазини — 705 млн грн;
- кінотеатри — 488 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги — 249 млн грн;
- пасажирські залізничні та авіаперевезення — 242 млн грн;
- спорт — 222 млн грн;
- ліки — 88 млн грн.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації розширять програму «єПідтримка» з виплати тисячі гривень за вакцинацію. Вони планують дозволити людям з інвалідністю першої групи витрачати ці кошти на ліки.
Сама програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).
- 19 грудня 2021 року в Україні стартувала програма виплати всім вакцинованим громадянам по 1 000 гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку. Також можна купити книжки чи квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення.
- Програма виплат «єПідтримка» діятиме протягом усього 2022 року. Гроші, які люди отримають на картку, можна витратити протягом чотирьох місяців з дати надходження коштів.