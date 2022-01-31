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В Україні виявили понад 20 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше у Львівській області — 2 934

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Irwan / Unsplash

В Україні за останню добу, 30 січня, медики виявили 22 026 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 865 дітей та 337 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 78 пацієнтів, а напередодні — 94.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,06 мільйона випадків COVID-19. При цьому 100 203 людини померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 20 983 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 324 675 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 619 487. Ще 16 695 людей отримали додаткову дозу, а 339 726 — бустерну.