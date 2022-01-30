Канада оголосила про відкликання з України другорядного персоналу свого посольства у Києві

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Канада вирішила тимчасово відкликати зі свого посольства в Україні другорядних співробітників та членів сімей дипломатів, які досі залишалися в Києві, через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

«Оскільки ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, нашим головним пріоритетом залишається безпека канадців. Наші офіційні особи готові надати консульську допомогу громадянам Канади за необхідності», — заявили у МЗС.

Водночас у Канаді запевнили, що посилять команду посольства у Києві посадовцями, які мають досвід у галузях реформи сектору безпеки, управління конфліктами, демократичних реформ, консульських послуг та дипломатії.

«Разом вони збільшать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати і реагувати на ситуацію, що змінюється, на підтримку України», — запевнили у канадському міністерстві.

Зазначимо, 30 січня в Україні з робочим візитом перебуває глава Міноборони Канади Аніта Ананд, яка повідомила про переміщення канадських військових «на захід від річки Дніпро», цитує канадська щоденна газета The Globe and Mail.

«Ми продовжимо вживати запобіжних заходів, необхідних для забезпечення безпеки наших канадських військових», — заявила вона, проте не пояснила, чому було ухвалено рішення про передислокацію.