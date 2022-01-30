У Росії назвали ще одну причину, чому Україну не треба брати в НАТО — «не сприятиме укріпленню безпеки Альянсу»

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ТАСС

У Росії вигадали ще одну причину, чому НАТО не повинно приймати Україну до свого складу. Очільник МЗС Сергій Лавров вважає, що Україна «не сприятиме укріпленню безпеки Альянсу».

Про це пише Интерфакс.

Лавров зазначив, що Україну хочуть затягнути в НАТО, хоча це підірве відносини між Росією та Заходом.

«Цю країну також хочуть туди затягнути. Хоча всім зрозуміло, що Україна не готова і жодного внеску у зміцнення безпеки НАТО не зробить. Це реально підірве відносини з Російською Федерацією, оскільки стане грубим порушенням офіційного політичного зобовʼязання, яке брали президенти США та інших країн-членів Альянсу. Нехай себе втішають тим, що він «оборонний». Нам від цього не легше. Лінія оборони наблизилася вже впритул», — пояснив він.

Російський міністр заявив, що у статті 10 Північноатлантичного договору вказано, що країни-члени НАТО можуть запросити до свого складу будь-яку державу, яка відповідає принципам Альянсу та може зробити внесок в укріплення безпеки НАТО.

«Ось про що там йдеться. У них не просто право «кого хочу, того запрошую» — вони мають подивитись, наскільки це додає безпеки самому Альянсу», — зазначив Лавров.

Він навів приклад Чорногорії та Північної Македонії, яких взяли в НАТО, хоча незрозуміло, який внесок вони роблять в безпеку Альянсу, зважаючи на їхній військовий ресурс.