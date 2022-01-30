NYT: Санкції США можуть повністю зруйнувати російську економіку. Вони вплинуть і на інші країни

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Санкції США проти Росії за спробу вторгнення в Україну можуть повністю зруйнувати російську економіку. Вони також серйозно вплинуть і на інші країни.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що це може статися, якщо Штати введуть найжорсткіші санкції, якими погрожують. Вони можуть призвести до сильної інфляції, краху фондових ринків, що зробить «боляче» усім росіянам — від мільярдерів та держслужбовців до середнього класу.

Наразі США погрожують ввести санкції проти найбільших банків та фінансових установ Росії, що сильно вплине на повсякдення життя в РФ. Це вперше, коли держава погрожує запровадити настільки широкі санкції проти країни з економікою, розміром з російську. Аналітики зазначають, що це може навіть поставити під загрозу стабільність фінансової системи.

Також вони підкреслюють, що Росія може завдати удару у відповідь на ці санкції, зокрема, влаштувавши кібератаки на американську та європейську інфраструктуру або повністю перекрити постачання газу.

За даними американських чиновників, запропоновані санкції матимуть значно сильніший ефект, ніж ті, що були введені в 2014 році. Тоді Штати намагалися нашкодити лише оточенню Путіна та відповідальним за агресію в Україні, однак не шкодити звичайним росіянам. Цього разу удар по економіці може стати серйозним: вони можуть закрити іноземне кредитування та продаж державних облігацій і технологій, а також заморозити активи оточення Путіна. Реальну ж шкоду російській економіці завдадуть санкції проти державних банків.

Також видання The Washington Post пише про те, що американська розвідка вважає, що Путін недооцінив масштаби наслідків, з якими зіткнеться Росія у разі вторгнення в Україну. Аналітики у розвідці вважають, що російського президента дезінформує коло радників, які не хочуть розповідати йому про справжні наслідки вторгнення.