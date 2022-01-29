Росія відмовилась публікувати дані клінічних випробувань вакцини «Супутник». Це «комерційна таємниця»

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Yuri Samoilov / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя Росії відмовилось публікувати дані клінічних випробувань своєї вакцини «Супутник V» і пояснило це «комерційною таємницею».

Про це повідомляє «КоммерсантЪ».

До Міністерства охорони здоровʼя із запитом про дані випробувань «Супутник V» звернувся депутат Держдуми Олексій Курінний (Комуністична партія). МОЗ йому відмовив, пояснивши, що ці результати «є конфіденційними та містять інформацію, що становить комерційну таємницю». Також у відомстві заявили, що не можуть публікувати ці дані «із комерційною метою» без згоди виробника протягом шести років з дати державної реєстрації.

Після цього Курінний звернувся до Генпрокуратури РФ зі скаргою — він вважає незаконним те, що Міністерство охорони здоровʼя приховує «суспільно значущу інформацію, повʼязану зі здоровʼям і життям громадян». Крім цього, депутат незадоволений тим, що не публікують поточну статистику, повʼязану з ефективністю та безпекою вакцини.

На сайті препарату пишуть, що ефективність вакцини становить 97,6% — за результатами аналізу даних про захворюваність на коронавірус серед росіян, які щеплені двома дозами в період з 5 грудня 2020 року до 31 березня 2021 року.