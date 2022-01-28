В Антарктику вирушило науково-дослідне судно «Ноосфера». Воно доставить на станцію групу науковців та провізію

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Пресслужба Офісу президента України

Криголам «Ноосфера», який Україна придбала у Великої Британії, 28 січня вирушив у перший рейс з Одеси до антарктичної станції «Академік Вернадський». Окрім екіпажу, на борту перебувають шість дослідників. Ще 28 українських науковців приєднаються до них у чилійському порту Пунта-Аренасу.

Про це повідомив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, передає Укрінформ.

Він зазначив, що саме 28 січня відкрили Антарктиду, тому день відбуття «Ноосфери» невипадковий.

«Наразі криголам вирушає в Антарктику, щоб доправити на станцію «Академік Вернадський» команду 27-ї Української експедиції та замінити наших зимівників, а також взяти на борт другу групу вчених — дослідників Південного океану», — зазначив директор НАНЦ.

Також криголам доставить на станцію різноманітні вантажі: річний запас провізії, технологічне обладнання та будівельні матеріали.

Науковою програмою передбачено продовження океанографічних досліджень, розпочатих у 1997—98 роках. Дослідники сподіваються отримати унікальні дані про те, як змінилися океанографічні характеристики цих районів Південного океану за попередні три десятиліття, адже саме в цій частині світу зафіксовано найшвидші темпи потепління атмосфери.

Криголам оснащений вісьмома спеціалізованими лабораторіями та пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км. Відтепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану, що дозволить розширити діапазон наукових досліджень.