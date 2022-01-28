НАН України прогнозує на початок лютого до 52 тисяч COVID-хворих на добу

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Національна академія наук України прогнозує на початок лютого піковий добовий приріст нових хворих на коронавірус на рівні 52 тисяч.

За розрахунками НАН, середня кількість нових хворих з 26 січня до 1 лютого буде на рівні 29 878 осіб (від 25 012 до 34 266). Уже з 2 до 8 лютого прогнозують пікові показники — середній приріст становитиме 39 241 хворих на добу (від 20 596 до 52 651).

Минулої доби в Україні виявили 35 тисяч нових заражених коронавірусом. При цьому показник смертності за такої кількості заражень відносно невисокий — минулої доби померли 144 людини. В Україні поширюється штам «Омікрон», який вважається менш смертельним.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що за оцінками відомства найближчими тижнями добовий приріст очікується на рівні 40—60 тисяч хворих. Ці цифри вдвічі вищі за пікові значення минулих хвиль пандемії. Водночас завдяки вакцинації смертей та госпіталізацій буде значно менше. Ляшко запевняє, що колапсу медичної системи не станеться.