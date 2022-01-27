Український супутник «Січ» поновив зв’язок із Землею після перезавантаження. У конструкторському бюро розповіли про складнощі на орбіті

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Український супутник «Січ-2-30» перезавантажився на орбіті та поновив зв’язок із Землею. Нині він працює у щадному режимі.

Про це повідомили у конструкторському бюро «Південне», коментуючи поширену в низці російських ЗМІ інформацію, ніби супутник «загубився».

Як пояснили в бюро, через низку зовнішніх чинників, які пов’язані з особливостями кластерного запуску, під час перших сеансів не вдалося встановити стійкий зв’язок із супутником. У зв’язку з цим не вдалося своєчасно та вдало розмістити його.

Тому наразі на робочі поверхні «Січ-2-30» потрапляє лише випромінювання світла, відбите від Землі, або короткочасне пряме випромінювання під малим кутом. Це призвело до браку енергії апарата.

«Закладені ще на етапі розроблення та створення космічного апарата інженерні рішення й алгоритми роботи дозволили «Січ-2-1» провести самостійне перезавантаження та поновити свою працездатність в енергозберігальному режимі», — додали в конструкторському бюро.

Після цього фахівці не виявили відмов бортової апаратури.

Окрім цього, у бюро прогнозують, що протягом 1—2 місяців положення супутника у просторі стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість розмістити його штатно.

«Спеціалісти Національного центру управління та випробувань космічних засобів разом з фахівцями ДП «КБ «Південне» забезпечують звʼязок із космічним апаратом та аналізують телеметричну інформацію, готуючись до продовження льотних випробувань», — додали у бюро.