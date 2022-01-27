Кличко звинуватив Кабмін у порушенні закону через звільнення голів РДА в Києві

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Юлія Вебер / «Бабель»

Київський мер Віталій Кличко заявив, що Кабінет міністрів порушив закон, звільнивши трьох голів районних державних адміністрацій (РДА) у Києві.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«З юридичної точки зору, урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження. Бо місцеве самоврядування — це не втілення політичних забаганок центральної влади, тому не треба нехтувати Конституцією і законами», — наголосив Кличко і закликав президента не ухвалювати пропозицію уряду, пригрозивши судом.

Також мер Києва зазначив, що уряд не звертався до нього, щоби почути його думку щодо цих звільнень.

На думку Кличка, своїм рішенням урядовці намагаються придушити місцеве самоврядування в Україні та «побудувати недемократичну і неконституційну жорстку вертикаль влади».

Мер столиці також прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про те, що нібито у відповідь він звільнить з посад у КМДА всіх представників провладної партії.

«Оцінюю та звільняю людей за результатами їхньої роботи, а не за політичною приналежністю. Як це відбувається в усіх демократичних країнах. Такими принципами має керуватися і центральна влада. Щоб управління — і місцеве, і державне — було в Україні професійним і ефективним, а не політично лояльним», — заявив він.