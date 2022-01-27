Петиція про ратифікацію Стамбульської конвенції набрала 25 тисяч підписів — її має розглянути Зеленський

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Петиція із закликом до президента Володимира Зеленського внести законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції з протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.

Про це повідомляється на сайті президента.

Петицію ініціювала громадська ініціатива «Марш жінок». Вона нагадала, що вже подавала подібну петицію у 2020 році, документ набрав 25 тисяч підписів. Тоді Зеленський пообіцяв доручити Міністерству закордонних справ і Міністерству соціальної політики оперативно опрацювати це питання, а також пообіцяв внести відповідний законопроєкт. Однак обіцянки не були виконані.

«За даними Національної поліції, лише за 2020 рік було зареєстровано 211 тисяч звернень від жінок з приводу домашнього насилля. Щодня поліція фіксує приблизно 300 фактів домашнього насильства як щодо жінок, так і щодо дітей. Понад половину дітей і підлітків стають жертвами насильства вдома. Ще більше випадків залишаються невідомими, адже жертви про них не повідомляють у поліцію. Ситуація особливо загострилася у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19), адже значна кількість жінок опинилися сам на сам 24/7 зі своїми кривдниками вдома», — йдеться в петиції.

Ініціатори наполягають, що Стамбульська конвенція визнана найвищим міжнародним стандартом у запобіганні та боротьбі з насильством щодо жінок і з домашнім насильством. Вони закликають президента внести законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції до Верховної Ради та сприяти включенню його до порядку денного, провести консультації з усіма фракціями у Верховній Раді щодо роз’яснення положень Стамбульської конвенції та важливості її ратифікації, а також забезпечити максимально прозоре та незалежне голосування щодо ухвалення законопроєкту.