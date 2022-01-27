Стрілянина у Дніпрі: Артему Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, незабаром перевірять його психічний стан
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Національна поліція України
Слідчі повідомили про підозру за трьома статтями Артему Рябчуку, який у Дніпрі вранці 27 січня розстріляв пʼятьох людей на заводі «Південмаш».
Про це Державне бюро розслідувань повідомило на брифінгу у день інциденту, 27 січня.
Про підозру повідомили за трьома статтями Кримінального кодексу:
- стаття 115 — умисне убивство;
- 408 — дезертирство;
- 410 — викрадення, привласнення військовим зброї і припасів.
Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту без права на заставу.
Слідчі уже оглянули місце події та допитали свідків (у тому числі одного із поранених). Далі правоохоронці мають встановити, чи не перебував хлопець у стані алкогольного чи наркотичного спʼяніння, а також незабаром йому призначать експертизу психічного стану. Мотиви вчинку поки невідомі.
Зараз слідчі вивчають кілька версій, у тому числі і не уставні відносини (інші версії оприлюднять після того, як їх сформують). Перед цим народний депутат фракції «Слуга народу» Юлія Яцик опублікувала у Telegram-каналі попередню інформацію щодо причин інциденту: «Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву, а ті не вжили жодних заходів, визнали його «стукачем» та почали знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує».
ДБР також вивчить, яким чином у виданнях та соціальних мережах зʼявилось відео з моментом розстрілу.
Крім цього, Держбюро розслідувань також почало розслідувати службову недбалість керівництва Нацгвардії. Слідство буде вивчати, як організували процес несення служби і статутні відносини — це стосується і всіх інших частин Нацгвардії по країні.
- 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») 21-річний військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова.
- За кілька годин хлопця затримали у передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Міністерство внутрішніх справ створить комісію, яка зʼясує, як Рябчук проходив медкомісію та зʼясує його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Держбюро розслідувань вже відкрило провадження щодо керівництва Нацгвардії через недбалість під час організації охорони важливих державних об’єктів.