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В Україні продовжать видавати паперові лікарняні, але лише у чотирьох випадках

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

elizabeth lies / Unsplash

Міністерство охорони здоровʼя України дозволить видавати паперові довідки про лікарняний до 1 травня 2022 року, але у чотирьох виняткових випадках.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні, якщо:

У міністерстві наголосили, що факт непідключення лікарні до електронної системи охорони здоровʼя не є підставою для видачі паперових лікарняних.