Міністр Ляшко: З 1 квітня антибіотики в аптеках продаватимуть лише за електронними рецептами

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що з 1 квітня продаж антибіотиків в аптеках відбуватиметься лише за електронним рецептом. Так у МОЗ будуть боротися зі стійкістю до антимікробних препаратів.

Про це він заявив на брифінгу.

За словами Ляшка, наразі існує проблема неконтрольованого та нецільового використання антибіотиків. Через це у бактерій може з’явитися здатність протистояти цим препаратам.

Як зазначають у Центрі громадського здоров’я, майже 64% людей помилково вважають, що антибіотиками можна лікувати інфекційні захворювання, зокрема і коронавірус.

«Тому як наслідок маємо неправильне вживання антибактеріальних препаратів, яке призводить до того, що вони втрачають свою ефективність і все менше захищають від серйозних інфекцій. Наголошую, антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями, і зовсім не ефективні у боротьбі з вірусними хворобами», — пояснив він.

Міністр повідомив, що призначати антибіотики зможе лише лікар. Він же і буде видавати електронний рецепт із зазначенням діючої речовини, способу застосування та дозування. Лише з таким рецептом пацієнт зможе придбати антибіотики в аптеці.