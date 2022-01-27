Австралійські науковці виявили у Чумацькому Шляху невідомий обʼєкт, що рухається. Він «неймовірно яскравий»

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Австралійські вчені заявили, що виявили в Чумацькому Шляху невідомий обʼєкт, що обертається, який, за їхніми словами, не схожий ні на що бачене раніше.

Про це повідомив Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень у релізі від 27 січня.

Обʼєкт вперше виявив студент на імʼя Тайрон ОʼДоерті з Університету Кертін. Невідомий обʼєкт випромінює потужний викид радіоенергії протягом хвилини кожні 18 хвилин.

Обʼєкти, які включаються і вимикаються у Всесвіті, не є новими для астрономів — вони називають їх «перехідними процесами». Але обʼєкт, який був «увімкненим» цілу хвилину, був «справді дивним». Команда працює над тим, щоби зрозуміти більше.

Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень додав, що, проаналізувавши багаторічні дані, команда спромоглася встановити, що обʼєкт знаходиться на відстані близько 4 000 світлових років від Землі, неймовірно яскравий і має надзвичайно сильне магнітне поле.

Теорії довкола того, чим може бути обʼєкт, включають нейтронну зорю або білий карлик — це термін, що використовується для залишків зірки, що впала. Після ряду досліджень і спостережень науковці мають встановити, чи це була рідкісна разова подія або таке явище, яке вони раніше не спостерігали.