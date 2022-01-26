Wizz Air скасувала усі рейси з Одеси в Абу-Дабі

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Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала усі рейси за напрямком Одеса — Абу-Дабі та перенесла відновлення кількох рейсів з Харкова та Львова.

Про це повідомляє Lowcostavia з посиланням на дані системи бронювання авіакомпанії.

Ще у жовтня 2020 року дочірня авіакомпанія Wizz Air — Wizz Air Abu Dhabi мала розпочати виконувати рейси Одеса — Абу-Дабі, але старт переносили декілька разів. Відтак у жовтні 2021 року перший рейс таки відбувся.

Однак згодом його знову скасували спершу до лютого, а потім до березня. Тепер же кажуть про повне скасування такого сполучення.

Крім того, WizzAir скасувала рейси з Абу-Дабі в Салоніки, Родос, Ларнаку, Кишинів та Луксор.

Що стосується відновлення декількох рейсів з Харкова та Львова, то дати змістилися на кінець березня.

Загалом рейси перенесли так:

Харків — Дортмунд — з 25 лютого перенесли на 6 липня;

Харків — Відень — з 9 на 26 березня;

Харків — Рим — з 13 на 28 березня;

Львів — Вільнюс — з 9 на 26 березня.

У грудні 2021 року авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення міжнародних європейських рейсів. Третина скорочених рейсів стосується сполучень з Італією, оскільки там обмежили можливість пропуску в країну навіть вакцинованих іноземців.