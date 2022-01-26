Великі американські компанії просять обережно вводити санкції проти Росії. Їм потрібен перехідний період
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Великі американські компанії закликають сенаторів і Адміністрацію президента Джо Байдена до обережності з введенням санкцій проти Росії за можливе вторгнення в Україну.
Про це пише Reuters.
Представники компаній Chevron, General Electric та інших корпорацій, які ведуть бізнес у Росії, просять про можливість виконати свої контракти і зобовʼязання в разі введення санкцій. Вони просять уточнень, якщо їм доведеться слідувати санкціям, або хоча б перехідний період.
Президент Національної ради із зовнішньої торгівлі Джейк Колвін заявив, що компаніям необхідний період, щоб згорнути бізнес, а також сказав, що санкції не повинні поширюватися на ліки чи гуманітарні товари.
Також до Конгресу звернулися енергетичні компанії. Вони теж просять «коридор» для свого бізнесу, щоб встигнути виконати угоди та не втратити активи через конфіскацію.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправні втрати» для російської економіки. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами.
- При цьому раніше в американському Мінфіні зазначали, що вводитимуть санкції з урахуванням мінімізації побічних ефектів для США.
- У Кремлі заявили, що санкції призведуть до загострення. Наприклад, за обмеження проти банків спікер Путіна чомусь обіцяв «громадянську війну» в Україні.