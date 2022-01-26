Учасникам Олімпіади в Пекіні за традицією роздали презервативи, попри заборону контактів

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Організатори Олімпіади в Пекіні заборонили учасникам рукостискання, обійми, вечірки і секс, але традицію із роздачею презервативів не порушили.

Про це повідомляє Reuters.

Учасникам змагань у номерах готелів залишили по пʼять презервативів у кольорах олімпійської емблеми із зображенням традиційного китайського ліхтарика. Презервативи традиційно роздають олімпійцям із 1988 року — для профілактики ВІЛ і СНІДу.

Утім, учасникам під час змагань вони не знадобляться. Організатори суворо стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень, особливо на тлі повідомлень про перших заражених коронавірусом.