Учасникам Олімпіади в Пекіні за традицією роздали презервативи, попри заборону контактів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Організатори Олімпіади в Пекіні заборонили учасникам рукостискання, обійми, вечірки і секс, але традицію із роздачею презервативів не порушили.
Про це повідомляє Reuters.
Учасникам змагань у номерах готелів залишили по пʼять презервативів у кольорах олімпійської емблеми із зображенням традиційного китайського ліхтарика. Презервативи традиційно роздають олімпійцям із 1988 року — для профілактики ВІЛ і СНІДу.
Утім, учасникам під час змагань вони не знадобляться. Організатори суворо стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень, особливо на тлі повідомлень про перших заражених коронавірусом.
- Зимові Олімпійські ігри – 2022 у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри – з 4 по 13 березня.
- Через коронавірус змагання пройдуть без іноземних уболівальників, а для спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження.