Мер Києва Кличко: Ключовим бомбосховищем столиці визначено метрополітен

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київський метрополітен визначено головним бомбосховищем на випадок вторгнення військ Росії або обстрілу столиці.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу «Ч», буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації у нас є сирени, які будуть сповіщати про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунікації — телебачення, радіо», — розповів Кличко.

Метрополітен добре пристосований під бомбосховище. За часів СРСР його проєктували як сховище у разі війни, зокрема ядерної. Майже всі станції столичного метро мають гермозатвори — вони можуть закривати станції підземки у разі НС і створити відсіки з автономним життєзабезпеченням. Не врятують лише 6 станцій — «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Дарниця», «Чернігівська» і «Лісова».