Кабмін звільнив трьох голів райадміністрацій Києва після того, як урізав повноваження Кличка

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Кабінет міністрів погодив звільнення трьох голів київських районних міськадміністрацій (РДА) після того, як напередодні обмежив повноваження голови Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мальничук.

Узгоджено звільнення голови Дарницької РДА Ярослава Лагути, голови Дніпровської РДА Ігоря Щербака та голови Шевченківської РДА Олега Гаряги.

Раніше голови київських РДА призначалися і звільнялися за поданням Кабміну відповідно до пропозицій голови КМДА (Віталія Кличка). Тепер призначення і звільнення голів РДА ініціює премʼєр-міністр Денис Шмигаль.