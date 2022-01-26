У зоопарку США помер Оззі — найстаріший у світі самець горили

Новини

Joshua J. Cotten / Unsplash

У США, у штаті Джорджія у зоопарку Атланти помер Оззі — найстаріший у світі самець горили, йому був 61 рік.

Про це йдеться у заяві зоопарку.

Тварину знайшли мертвою 25 січня, причина смерті наразі невідома, це покаже розтин. Минулого четверга, 20 січня, у нього знизився апетит, і ветеринарна служба надавала йому підтримку, щоб спонукати їсти та пити. Протягом останніх 24 годин у нього додатково зʼявився набряк обличчя та слабкість.

«Це нищівна втрата для зоопарку Атланти. Хоча ми знали, що цей час колись настане, ця неминучість ніяк не може зупинити глибокий сум, який ми відчуваємо через втрату легенди», — сказав Реймонд Кінг, президент і головний виконавчий директор зоопарку.

CNN пише, що смерть Оззі настала лише через кілька днів після того, як його співмешканка Чумба була піддана евтаназії через погіршення стану здоровʼя. Їй було 59 років. Вони були разом понад 15 років.

Оззі був справжньою живою легендою історії зоопарку: він був єдиним, що вижив, представником першого покоління горил, які прибули в зоопарк Атланти у 1988 році. Також Оззі увійшов в історію зоології у 2009 році, коли став першою горилою у світі, яка добровільно брала участь у вимірюванні артеріального тиску.

У Оззі залишилася дочка Кучі, сини Кекла, Стаді та Чарлі; онука Лулу; правнучка Енді та правнук Флойд, усі вони живуть у зоопарку Атланти. Його спадщина також включає дітей, онуків та правнуків, які живуть в інших зоопарках США та Канади.

Ось так Оззі святкував своє 60-річчя:

Західні рівнинні горили перебувають під загрозою зникнення. За даними Міжнародного союзу охорони природи, 25-річний період загроз від браконьєрства, незаконного полювання з метою продажу мʼяса диких тварин, проблем з довкіллям та нових хвороб призвів до скорочення популяції західних рівнинних горил на 60%. У деяких частинах Західної Африки їх популяція знижується на 90%.

З 1980-х років у зоопарку Атланти народилося 24 горили. Дослідження співробітників цього зоопарку вплинули на поліпшення догляду за горилами в зоопарках, а також на поглиблення розуміння біології горил завдяки понад 100 опублікованим статтям про материнську турботу, репродукцію і соціальну поведінку.