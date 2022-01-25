Чехія розгляне питання відправки своїх військових до України, якщо отримає запит. Також там готові прийняти українців у разі евакуації

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Flickr / World Armies

Чехія розгляне питання відправки до України символічного контингенту військових, якщо отримає відповідний запит. Також там готові прийняти українців у разі евакуації.

Про це заявила міністр оборони Яна Чернохова в інтерв’ю Denik N.

«Щодо наших військових, нас ще ніхто не запитував. Якщо надійде запит, ми його розглянемо», — пояснила вона.

Також вона підтвердила інформацію про постачання в Україну артилерійських снарядів. Крім того, Чехія готова прийняти українців, якщо їм доведеться евакуюватися у разі бойових дій.

«Це дуже близька нам країна, тут живе велика українська громада, і якщо вона поїде додому, ми це теж відчуємо. З іншого боку, якщо у них буде потреба відправити деяких жінок і дітей у безпечне місце у разі конфлікту, Чеська Республіка також повинна співпрацювати в цьому відношенні», — сказала Чернохова.