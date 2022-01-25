Син Джона Леннона виставив на аукціон памʼятні речі гурту The Beatles

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bswise / Flickr

Син Джона Леннона Джуліан виставив на цифровий NFT-аукціон асортимент памʼятних речей гурту The Beatles. Про це повідомляє Bloomberg.

На торгах представлені:

одяг, який носив Джон Леннон;

рукописні нотатки Пола Маккартні;

гітари, які Джон Леннон подарував сину Джуліану;

афганське пальто Джона Леннона зі зйомок фільму «Чарівна таємниця» та чорний плащ, який він носив у фільмі «Допоможіть!»;

ноти до пісні Hey Jude, яку написав Пол Маккартні.

«Завдяки цій колекції NFT я можу надати ексклюзивний доступ до особливих предметів, якими я дорожу, і по-новому продовжити спадщину мого батька», — сказав Джуліан Леннон.

Онлайн-аукціон відбудеться 7 лютого, хоча торги та реєстрація вже розпочалися. Частина виручки піде у фонд Джуліана Леннона «Біле перо».