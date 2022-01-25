Ексочільник ГУР Бурба: Україна розповіла про спецоперацію щодо «вагнерівців» МЗС Білорусі

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УНІАН

Колишній очільник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що Україна розповіла про спецоперацію щодо «вагнерівців» Білорусі. Нібито з України телефонували очільнику МЗС Білорусі Володимиру Макею.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За словами Бурби, сама ідея операції народилася ще в 2018 році, тоді ж була створена і спеціальна група. Українські розвідники отримали можливість проникнути в керівний склад однієї з російських ПВК під назвою «МАР».

«Ми не просто змогли керувати нею, ми ще й змогли проникнути у спеціальні служби Росії, які здійснювали нагляд за компанією. Ми могли координувати військову компанію і дивитися, як за нею спостерігають спецслужби Росії. На кінець 2018 — початок 2019 року ми подумали: а давайте спробуємо не просто знати, які плани у військової компанії. Давайте спробуємо підкорегувати їх таким чином, щоб це могло забезпечити документування злочинних дій. І використовувати це в майбутньому як докази для наших справ у міжнародних судах», — зазначив він.

Після перемоги Зеленського на виборах Бурба зазначив, що доповідав йому про хід операції і комунікація тривала аж до самої спецоперації. Він також розповів, що у травні 2020 року йому пропонували посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

Водночас з квітня 2020 року на доповідях про хід операції крім президента були ще й інші особи. 23 липня Бурба разом із заступником голови СБУ Русланом Баранецьком прибули до ОП на чергову доповідь, але вони мали зустріч з Єрмаком, який передав слова Зеленського про необхідність відтермінувати операцію.

«Він прослухав від нас доповідь про неможливість перенесення, доповідачем був я. Тому що чим більше бойовики з кожною хвилиною залишалися в Москві, тим більше були шанси попасти в поле зору співробітників контррозвідки ФСБ. Єрмак також виходив з кабінету і доповідав президенту, за його словами. Через деякий час отримали з Баранецьким команду перенести виліт на середу, 29 числа», — пояснив Бурба.

Колишній очільник ГУР вважає, що в Офісі президента дійсно є російські агенти, які так чи інакше злили інформацію про спецоперацію. Він зазначив, що чув про те, що з ОП зателефонували у Білорусь і повідомили про перебування на їхній території російських найманців. Також Бурба підтвердив, що між Україною та Білоруссю була домовленість, що білоруси передадуть затриманих найманців Україні.

«За моїми даними, через два дні прибули співробітники ФСБ і сказали: а які претензії? Ви затримали наших громадян. Який злочин росіяни вчинили проти Білорусі? Злочину немає, правильно? Росіяни, за моїми даними, запитали: так а навіщо було так захоплювати? І тут починається найцікавіше. Тепер Білорусь, маючи величезний козир, телефонує нашому військово-політичному керівництву і каже: «Ми перевірили, росіяни мали вилітати з Білорусі — ось квитки. Українці, ви нас не обманювали, коли казали, що бойовики їхали до нас на заворушення?» — розповів Бурба.