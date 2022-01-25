У Запоріжжі та Кривому Розі другий день поспіль «мінують» всі школи
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба КМДА
До поліції Запоріжжя та Кривого Рогу другий день поспіль (24 та 25 січня) надходить повідомлення про нібито замінування всіх шкіл.
Про це повідомляють місцеві видання «061» та «Первый городской».
Повідомлення запорізьким правоохоронцям надійшло о 10:45. Крім усіх шкіл повідомили і про нібито замінування Електротехнічного коледжу. Видання «061» пише, що рішення щодо евакуації учнів та педагогів керівництво кожного навчального закладу ухвалює індивідуально на місці.
У Кривому Розі повідомлення до поліції надійшло близько 08:00 — якраз, коли у навчальних закладах починаються уроки. Дітей евакуювали зі шкіл, а пізніше місцева комісія з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення ввести у школах дистанційну форму навчання: із 25 січня і до особливого розпорядження.
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- Служба безпеки України повʼязала хвилю псеводмінувань обʼєктів інфраструктури з Росією, заявивши, що це поширений інструмент гібридної агресії РФ. Спецслужба вважає, що мета таких повідомлень — створити напругу і панічні настрої в суспільстві. СБУ закликає українців чітко усвідомлювати це і зберігати спокій.